Medagliere World Games 2022: Italia quinta con otto ori e trentasei podi

Da giovedì 7 a domenica 17 luglio 2022 a Birmingham, in Alabama, negli Stati Uniti, si terrà l'11ma edizione dei World Games: saranno in programma gare in 44 sport ufficiali per un totale di 223 eventi (uno assegnato ex aequo) esclusi dal programma dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Medagliere World Games 2022

# Paese O A B T.
1 Germania 16 2 9 27
2 Ungheria 10 6 7 23
3 Colombia 9 8 3 20
4 Ucraina 9 6 9 24
5 Italia 8 16 12 36
6 Giappone 8 5 8 21
7 Cina 7 4 1 12
8 Francia 4 8 9 21
9 Danimarca 4 2 0 6
10 Belgio 4 0 3 7
11 USA 3 8 4 15
12 Spagna 3 5 5 13
13 Polonia 3 3 5 11
14 Egitto 3 1 1 5
15 Canada 2 2 2 6
16 Svezia 2 2 1 5
17 Brasile 2 1 1 4
17 Messico 2 1 1 4
19 Paesi ...

