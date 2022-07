McEnroe: «Kyrgios è divertente come un disastro ferroviario, non avevo le palle per fare come lui» (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Ogni volta che guardo Nick e fa qualche follia, penso: ‘l’ho fatto anche io? Sono stato così pazzo?'”. John McEnroe si riconosce, in parte, nello squilibrio emozionale dell’australiano. La scena madre è quella della finale di Wimbledon, quando sul 4-4 del terzo set contro Djokovic avanti 40-0 si fa rimontare e perde gioco e set: urla qualsiasi cosa al suo box, ai suoi cari colpevoli di essersi rilassati… Ne parla al Guardian, ma lo stacco generazione è netto. “Per quanto riguarda me, io non volevo essere cazziato, non mi piaceva essere fischiato, io volevo che le persone mi applaudissero. Mi ha fatto ricordare però, una volta che mio padre era tra la folla, applaudendo e dicendo: “Puoi farlo figliolo, puoi farlo!”. Ricordo di aver detto sottovoce: ‘Vaffanculo, chi diavolo sei, seduto sul tuo culo a dirmi cosa fare’. Subito dopo la partita è venuto da ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Ogni volta che guardo Nick e fa qualche follia, penso: ‘l’ho fatto anche io? Sono stato così pazzo?'”. Johnsi riconosce, in parte, nello squilibrio emozionale dell’australiano. La scena madre è quella della finale di Wimbledon, quando sul 4-4 del terzo set contro Djokovic avanti 40-0 si fa rimontare e perde gioco e set: urla qualsiasi cosa al suo box, ai suoi cari colpevoli di essersi rilassati… Ne parla al Guardian, ma lo stacco generazione è netto. “Per quanto riguarda me, io non volevo essere cazziato, non mi piaceva essere fischiato, io volevo che le persone mi applaudissero. Mi ha fatto ricordare però, una volta che mio padre era tra la folla, applaudendo e dicendo: “Puoi farlo figliolo, puoi farlo!”. Ricordo di aver detto sottovoce: ‘Vaffanculo, chi diavolo sei, seduto sul tuo culo a dirmi cosa’. Subito dopo la partita è venuto da ...

Pubblicità

napolista : McEnroe: «Kyrgios è divertente come un disastro ferroviario, non avevo le palle per fare come lui» Al Guardian: “A… - TennisWorldit : McEnroe su Nick Kyrgios: 'Ha i suoi demoni, ma il tennis ha bisogno di uno come lui': La leggenda americana ha spes… - infoitsport : McEnroe spende parole di stima per Kyrgios, finalista di Wimbledon: 'Ha i suoi demoni ma il tennis ha bisogno di lu… - rprat75 : @thewhitefly_ Chang faceva ridere. Ivanisevic era il Kyrgios di oggi. No, McEnroe non l'ha avuto, era finito. Kraji… - Xylor16 : #Wimbledon2022 che poi sto #Kyrgios tanto normale, non è. Non lo paragonate a #McEnroe o a #connors -