Matilda De Angelis si mostra in lacrime e parla del suo “grande male” | il messaggio dell’attrice su Instagram

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Non è la prima volta che l’attrice condivide con i suoi follower i suoi punti deboli. In passato era già successo chesse dei suoi problemi di acne. Ora l’attrice va più a fondo, le sue parole.Dee l’ansia: le immagini nell’Acne awareness month “Ho iniziato a soffrire di ansia ormai quasi tre anni fa” – esordisce l’attrice. Quindi premette: “La sensazione di stordimento che provoca è difficile da spiegare. Ho sentito per giorni e settimane un macigno sul petto che mi impediva di respirare, la sensazione che tutto attorno a me perdesse di senso, uno svuotamento emotivo feroce che non risparmiava nessun sentimento, bello o brutto che fosse, la paura di uscire di casa o di tornarci”. L’attrice allora spiega le ragioni con cui si manifestava questossere: “Ogni minimo cambiamento anche ...

La giovane attrice bolognese, Matilda De Angelis, David di Donatello nel 2021 per la sua interpretazione ne L'incredibile storia dell'Isola delle Rose è tornata, come già aveva fatto in passato, ad accendere l'attenzione sul suo problema di ansia. E' la confessione a cuore aperto, affidata a un lungo post sul suo profilo Instagram, di una delle attrici più richieste e amate di cinema e tv, Matilda de Angelis, 26 anni, che lancia un importante messaggio. Matilda De Angelis sui social ha parlato apertamente del problema che l'affligge da tre anni: l'ansia. Ha spiegato anche tutti i meccanismi che si celano dietro.