Matilda De Angelis si confessa sui social | Soffro d' ansia da tre anni

Pubblicità

AntonioLaRosa8 : Matilda De Angelis: «Soffro di ansia da tre anni, bisogna imparare a chiedere aiuto» - Giancarla_Moreo : Matilda De Angelis e la confessione su Instagram: “Ho iniziato a soffrire d’ansia quasi tre anni fa” - mariali94316534 : RT @CorriereAlpi: Matilda De Angelis e la confessione su Instagram: “Ho iniziato a soffrire d’ansia quasi tre anni fa” - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Matilda De Angelis si mette a nudo: “Soffro d’ansia. Gli standard di perfezione mi hanno intossicato la mente” [di Giulia M… - mauriziocascel1 : RT @repubblica: Matilda De Angelis si mette a nudo: “Soffro d’ansia. Gli standard di perfezione mi hanno intossicato la mente” [di Giulia M… -

L'attrice racconta su Instagram le sue fragilità, spiegando: 'Per me l'acne è stato il sintomo di questo grande ...L'acne come sintomo del suo malessere PerDel'acne che l'ha colpita ( di cui ha sempre parlato liberamente) è stato un sintomo di questo malessere ("anche se per tanto tempo ho ...L'attrice racconta su Instagram le sue fragilità, spiegando: "Per me l'acne è stato il sintomo di questo grande male" ...Si è messa a nudo, in un post Instagram, Matilde De Angelis. "Ho iniziato a soffrire d'ansia tre anni fa" è la confessione.