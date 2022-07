Massarosa | incendio vicino all' autostrada - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Naz_Viareggio : Massarosa, incendio vicino all'autostrada - QuiNewsVersilia : Toscana in fiamme, bruciano boschi e sterpaglie - QuiNewsLucca : Toscana in fiamme, bruciano boschi e sterpaglie - toscanamedianew : Toscana in fiamme, bruciano boschi e sterpaglie -

LA NAZIONE

... 13 luglio 2022 - Anche il traffico della bretella è rimasto parzialmente coinvolto dall'di sterpaglia che è divampato oggi pomeriggio intorno alle 17,15 in via dei Meli a, vicino ...I vigili del fuoco del comando di Lucca, sono intervenuti alle ore 17:15 nel comune di, in via dei Meli, per l'di sterpaglia. Coinvolto limitatamente il traffico autostradale E80 nei pressi dello svincolo con A11 per presenza di fumo. Sul posto oltre alle tre squadre ... Massarosa, incendio vicino all'autostrada I Vigili del fuoco del comando di Lucca, sono intervenuti alle ore 17:15 nel comune di Massarosa Via dei Meli, per l’incendio di sterpaglia. Coinvolto limitatamente il traffico autostradale E80 nei ...Massarosa (Lucca), 13 luglio 2022 - Anche il traffico della bretella è rimasto parzialmente coinvolto dall' incendio di sterpaglia che è divampato oggi pomeriggio intorno alle 17,15 in via dei Meli a ...