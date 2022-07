Marmolada: recuperati resti e documenti vittima, domani altre ricerche con droni (Di mercoledì 13 luglio 2022) Milano, 13 lug. (Adnkronos) - La squadra interforze che oggi ha continuato le ricerche nell'area della Marmolada, interessata dal crollo di domenica 3 luglio in cui hanno perso la vita 11 persone, ha "recuperato diversi reperti, tra cui il portafoglio con i documenti di una delle vittime", secondo quanto apprende l'Adnkronos. Le operazioni - compiute con l'ausilio di due unità cinofile - hanno visto impegnati dieci soccorritori di vigili del fuoco volontari di Canazei, soccorso alpino del Trentino, polizia e Guardia di finanza. Il gruppo di coordinamento tecnico della Protezione civile - con il sindaco di Canazei Giovanni Bernard - ha deciso che "nelle giornate di domani e venerdì le operazioni con l'ausilio dei droni saranno curate dal Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico". Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Milano, 13 lug. (Adnkronos) - La squadra interforze che oggi ha continuato lenell'area della, interessata dal crollo di domenica 3 luglio in cui hanno perso la vita 11 persone, ha "recuperato diversi reperti, tra cui il portafoglio con idi una delle vittime", secondo quanto apprende l'Adnkronos. Le operazioni - compiute con l'ausilio di due unità cinofile - hanno visto impegnati dieci soccorritori di vigili del fuoco volontari di Canazei, soccorso alpino del Trentino, polizia e Guardia di finanza. Il gruppo di coordinamento tecnico della Protezione civile - con il sindaco di Canazei Giovanni Bernard - ha deciso che "nelle giornate die venerdì le operazioni con l'ausilio deisaranno curate dal Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico".

