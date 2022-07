Mario Caucci, l’ex marito di Noemi Bocchi e il messaggio per Francesco Totti: “Hai la mia comprensione, so cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Francesco Totti e la nuova fiamma Noemi Bocchi: il gossip si infittisce. Il sito Dagospia, dopo aver rivelato lo scoop della separazione tra il Pupone e Ilary Blasi (mesi fa e poi di recente, quando è arrivata la conferma dai diretti interessati) adesso ricorda quelle dichiarazioni dell’ex marito di Bocchi. Un consiglio o forse un avvertimento? Facciamo un piccolo passo indietro. Accanto all’ex capitano giallorosso, da ormai diversi mesi, ci sarebbe Noemi, 34 anni, di Roma, laureata in economia, già mamma di due figli ed ex moglie dell’imprenditore e team manager Mario Caucci. Quando a febbraio scorso cominciò a serpeggiare la notizia del capolinea del matrimonio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022)e la nuova fiamma: il gossip si infittisce. Il sito Dagospia, dopo aver rivelato lo scoop della separazione tra il Pupone e Ilary Blasi (mesi fa e poi di recente, quando è arrivata la conferma dai diretti interessati) adesso ricorda quelle dichiarazioni deldi. Un consiglio o forse un avvertimento? Facciamo un piccolo passo indietro. Accanto alcapitano giallorosso, da ormai diversi mesi, ci sarebbe, 34 anni, di Roma, laureata in economia, già mamma di due figli ed exdell’imprenditore e team manager. Quando a febbraio scorso cominciò a serpeggiare la notizia del capolinea del matrimonio ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @fanpage: Tutte le foto di Noemi Bocchi, al centro del gossip per la sua (presunta) relazione con Francesco Totti, e l'ex marito Mario… - ParliamoDiNews : Chi è Noemi Bocchi? Età, Totti, Ex Marito Mario Caucci e Instagram | Chiecosa #GrandeFratelloVIP… - fanpage : Tutte le foto di Noemi Bocchi, al centro del gossip per la sua (presunta) relazione con Francesco Totti, e l'ex ma… - zazoomblog : Mario Caucci chi è l’ex marito di Noemi Bocchi? Età moglie matrimonio figli padre lavoro patrimonio FOTO Instagram… - VanityFairIt : Appassionata di padel, in via di separazione dal patron del Tivoli calcio Mario Caucci da cui ha avuto due figli. E… -