Marcell Jacobs ai Mondiali | come e dove si è allenato? Il bosco di Beaverton e il recupero fisico | la marcia di avvicinamento

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 luglio 2022)ha sciolto le ultimissime riserve e ha annunciato ufficialmente che prenderà parte ai2022 di atletica leggera, in programma a Eugene (Oregon, USA) dal 15 al 24 luglio. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà dunque in pista per cercare una nuova magia dopo l’apoteosi di Tokyo 2020, con la consapevolezza che servirà una vera e propria magia visto che la sua stagione all’aperto è stata caratterizzata da diversi problemi fisici: a inizio maggio la gastroenterite a Nairobi, poi l’infortunio al bicipite sinistro dopo il Meeting di Savona e infine il fastidio al gluteo prima del Meeting di Stoccolma. Il velocista lombardo ha dunque gareggiato soltanto in due occasioni (9.99 ventoso e 10.04 regolare a Savona, 10.12 ai Campionati Italiani).arriverà a Eugene nella ...