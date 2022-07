Mara Venier al Bct: “L’amicizia con Clemente e Sandra è un regalo della vita” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ la serata di Mara Venier al Bct Festival. La celebre presentatrice, nel corso dell’intervista nello splendido scenario di piazza Santa Sofia, ha parlato anche del suo legame di amicizia con Clemente Mastella e Sandra Lonardo: “Sono amica di Sandra da tanti anni e ogni tanto vengo qui. Benevento è una città bellissima, prima di venire qui sono stata a casa di Sandra e di Clemente ed è stato proprio da loro che ho trascorso uno dei primi weekend con mio marito Nicola – ha detto la conduttrice -. Venimmo per il loro anniversario di matrimonio. Non capita spesso di avere rapporti di amicizia che durano nel tempo. Al di là di quello che è il ruolo di ognuno di noi, questi sono i regali della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ la serata dial Bct Festival. La celebre presentatrice, nel corso dell’intervista nello splendido scenario di piazza Santa Sofia, ha parlato anche del suo legame di amicizia conMastella eLonardo: “Sono amica dida tanti anni e ogni tanto vengo qui. Benevento è una città bellissima, prima di venire qui sono stata a casa die died è stato proprio da loro che ho trascorso uno dei primi weekend con mio marito Nicola – ha detto la conduttrice -. Venimmo per il loro anniversario di matrimonio. Non capita spesso di avere rapporti di amicizia che durano nel tempo. Al di là di quello che è il ruolo di ognuno di noi, questi sono i regali...

