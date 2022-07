Mangiare i semi dell’anguria fa male alla salute? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quando mangiamo un’anguria la domanda che ci poniamo spesso è: “i semi dobbiamo scartarli o possiamo mangiarli?”. Oppure “cosa succede se mangiamo i semi dell’anguria?”. Su questo argomento i pareri sono discordanti, ma proviamo a fare un po’ di chiarezza.I semi dell’anguria sono ricchi si proprietà nutritive, tanto che nell’Asia orientale esistono ricette tradizionali che prevedono l’utilizzo di questi semini, essiccati e poi sbriciolati, per fare tisane o zuppe. Il processo di essiccazione li rende maggiormente digeribili.I semi dell’anguria sono ricchi di sali minerali, proteine e vitamine del gruppo B. Grazie alla presenza di acidi grassi insaturi, e in special modo di Omega-6, contribuiscono ad abbassare la concentrazione di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quando mangiamo un’anguria la domanda che ci poniamo spesso è: “idobbiamo scartarli o possiamo mangiarli?”. Oppure “cosa succede se mangiamo i?”. Su questo argomento i pareri sono discordanti, ma proviamo a fare un po’ di chiarezza.Isono ricchi si proprietà nutritive, tanto che nell’Asia orientale esistono ricette tradizionali che prevedono l’utilizzo di questini, essiccati e poi sbriciolati, per fare tisane o zuppe. Il processo di essiccazione li rende maggiormente digeribili.Isono ricchi di sali minerali, proteine e vitamine del gruppo B. Graziepresenza di acidi grassi insaturi, e in special modo di Omega-6, contribuiscono ad abbassare la concentrazione di ...

