Mammografia “potenziata” con mezzo di contrasto | può individuare tumori al seno quasi quanto la risonanza magnetica

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma – Grazie a un mammografo digitale di ultima generazione si possono scovarealfinora invisibili a una normale; l’esame, meno costoso, integra laconvenzionale e potrebbe affiancarsi allao sostituirla nei casi in cui sia controindicata, in molte indagini di oncologialogica, per esempio per scovare iocculti delo per delimitare con precisione i margini di una neoplasia prima dei trattamenti chirurgici. Èdimostrato in uno studio pubblicato sul Journal of Personalized Medicine, condotto dal dottor Pierluigi Rinaldi, attualmente in servizio presso il Mater Olbia Hospital, docente all’Università Cattolica e radiologo presso l’UOC di ...