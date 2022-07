Malattie ematologiche e depressione, 2 studi svelano legame (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Soffrire di una neoplasia mieloproliferativa (Mpn) cronica, come policitemia vera e mielofibrosi, significa avere una qualità della vita compromessa a causa dei sintomi della malattia - uno fra tutti la stanchezza, presente nel 70% dei casi - e dei risvolti a livello psicologico. Due studi recenti hanno indagato l'impatto di ansia e depressione in questi pazienti con disturbi ematologici. Un recente sondaggio internazionale pubblicato su 'Cancer Medicine' rileva che la depressione, presente in più di un quarto dei pazienti con Mpn, contribuisce a peggiorare i sintomi sistemici della manifestazione della malattia. E' quanto riporta un articolo pubblicato su 'Alleati per la Salute' ( www.alleatiperlasalute.it ), portale dedicato all'informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. Tra i 1.300 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Soffrire di una neoplasia mieloproliferativa (Mpn) cronica, come policitemia vera e mielofibrosi, significa avere una qualità della vita compromessa a causa dei sintomi della malattia - uno fra tutti la stanchezza, presente nel 70% dei casi - e dei risvolti a livello psicologico. Duerecenti hanno indagato l'impatto di ansia ein questi pazienti con disturbi ematologici. Un recente sondaggio internazionale pubblicato su 'Cancer Medicine' rileva che la, presente in più di un quarto dei pazienti con Mpn, contribuisce a peggiorare i sintomi sistemici della manifestazione della malattia. E' quanto riporta un articolo pubblicato su 'Alleati per la Salute' ( www.alleatiperlasalute.it ), portale dedicato all'informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. Tra i 1.300 ...

LocalPage3 : Malattie ematologiche e depressione, 2 studi svelano legame - italiaserait : Malattie ematologiche e depressione, 2 studi svelano legame - 59LuciaBenedett : RT @AsugiFVG: Autorizzazione alla conduzione dello Studio no profit “Observational study on the diagnosis and management of chronic lymphoc… - AsugiFVG : Autorizzazione alla conduzione dello Studio no profit “Observational study on the diagnosis and management of chron… - FGIMEMA : “Le malattie ematologiche rare sono malattie per le quali le novità biologiche sono giovanissime. In questo momento… -