Mafia all'olandese (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una criminalità feroce si è insediata nei Paesi Bassi: bande di varie nazionalità uccidono, spacciano, danno ordini dalla prigione. Proprio come in Italia. E la Giustizia del Paese più «frugale», ora vuole copiare il nostro regime di carcere duro. C'è paura anche nel profondo Nord Europa, la nazione «frugale» per eccellenza, direbbero i rigorosi economisti. Ecco che la Mafia non è più solo un problema degli «italianen». Bande di criminali scorrazzano per i Paesi Bassi lasciandosi dietro lacrime e sangue. Quel che Cosa nostra ha fatto negli ultimi trent'anni in Sicilia oggi si ripropone tra Amsterdam e Rotterdam. Il ministro olandese della Giustizia, Dilan Yesilgöz-Zegerius, nei giorni scorsi è atterrato a Roma con un obiettivo: trovare il modo di copiare il regime del «carcere duro» italiano e riproporlo in patria. Per questo, ha incontrato i ministri ...

