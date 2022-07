M5S: Tribunale Napoli rigetta ricorso attivisti e 'salva' leadership Conte (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma,13 lug. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso degli attivisti del M5S contro la leadership di Giuseppe Conte, di fatto 'salvandola' e confermando l'ex premier alla guida del Movimento. "A volte sei tu che mangi l'orso, ma a volte è l'orso che mangia te - commenta all'Adnkronos il legale dei ricorrenti, Lorenzo Borré, citando 'Il grande Lebowky', la celebre pellicola diretta da Joel Coen -. Ora confidiamo in un esito diverso all'esito della causa di merito". La prossima udienza è attesa a settembre. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma,13 lug. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, ildihato ildeglidel M5S contro ladi Giuseppe, di fatto 'ndola' e confermando l'ex premier alla guida del Movimento. "A volte sei tu che mangi l'orso, ma a volte è l'orso che mangia te - commenta all'Adnkronos il legale dei ricorrenti, Lorenzo Borré, citando 'Il grande Lebowky', la celebre pellicola diretta da Joel Coen -. Ora confidiamo in un esito diverso all'esito della causa di merito". La prossima udienza è attesa a settembre.

Pubblicità

InfinitoIsacco : RT @boni15_boni: Di Stefano Buffagni. Fino a ieri mattina i giornali, ma la stampa in generale, facevano a gara a chi la sparava più gross… - maxpesciolino : @logansette @Paolo__Ferrara @Mov5Stelle @M5S_Senato @M5S_Camera @GiuseppeConteIT @PaolaTavernaM5S @virginiaraggi… - Black_______28 : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle @M5S_Camera @M5S_Senato La tizia dice di avere precisi sospetti su Conte sullapand… - Shamone87665062 : RT @boni15_boni: Di Stefano Buffagni. Fino a ieri mattina i giornali, ma la stampa in generale, facevano a gara a chi la sparava più gross… - InfinitoIsacco : RT @boni15_boni: Di Stefano Buffagni. Fino a ieri mattina i giornali, ma la stampa in generale, facevano a gara a chi la sparava più gross… -