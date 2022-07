M5s, prevale la linea dura: verso l’uscita dall’aula del Senato al momento della fiducia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ore di discussione e non è ancora finita. Ma il Consiglio nazionale del M5s, convocato alla vigilia del voto di fiducia sul dl aiuti al Senato prevista per domani 14 luglio, si sta orientando verso una posizione che potrebbe innescare la crisi di governo anche senza passare dalle dimissioni dei ministri pentastellati: i Senatori grillini, infatti, vorrebbero comunque uscire dall’aula al momento del voto sulla mozione di fiducia (che a Palazzo Madama include merito del provvedimento e gradimento al governo). Secondo alcune interpretazioni, e secondo i desiderata di una parte degli eletti pentastellati, l’uscita dall’aula servirebbe solo a marcare la distanza dalla norma che consente di accelerare le procedure per costruire un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ore di discussione e non è ancora finita. Ma il Consiglio nazionale del M5s, convocato alla vigilia del voto disul dl aiuti alprevista per domani 14 luglio, si sta orientandouna posizione che potrebbe innescare la crisi di governo anche senza passare dalle dimissioni dei ministri pentastellati: iri grillini, infatti, vorrebbero comunque uscirealdel voto sulla mozione di(che a Palazzo Madama include merito del provvedimento e gradimento al governo). Secondo alcune interpretazioni, e secondo i desiderata di una parte degli eletti pentastellati,servirebbe solo a marcare la distanza dalla norma che consente di accelerare le procedure per costruire un ...

Pubblicità

TgLa7 : #M5s: in Consiglio nazionale prevale scelta di restare al #governo, ma con alcune richieste che verranno presentate… - CapitanHarlok6 : RT @sissiisissi2: M5S: CONSIGLIO NAZIONALE IN CORSO, PREVALE LINEA DURA PER USCITA AULA SU DL AIUTI - MauroCapozza : RT @ultimora_pol: #Italia ??Ancora in corso la riunione dei vertici M5S, prevale la linea dura. Domani i senatori grillini usciranno dall'a… - CapitanHarlok6 : RT @ultimora_pol: #Italia ??Ancora in corso la riunione dei vertici M5S, prevale la linea dura. Domani i senatori grillini usciranno dall'a… - Beppe_murg : RT @tranellio: FLASH -M5S: CONSIGLIO NAZIONALE IN CORSO, PREVALE LINEA DURA PER USCITA AULA SU DL AIUTI. -