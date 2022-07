**M5S: in assemblea per ora ok a linea Conte, critici solo D'Incà e Dieni** (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Per ora solo interventi a favore della linea dura annunciata dal leader M5S Giuseppe Conte nell'assemblea congiunta in corso alla Camera. Si sono susseguiti circa una decina di interventi, tutti concordi sull'Aventino parlamentare previsto domani in Aula al Senato. solo due finora, riferiscono fonti qualificate all'Adnkronos, gli interventi critici sulla linea 'barricadera' annunciata dall'ex premier, ovvero quello del ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D'Incà -"non condivido", avrebbe detto senza giri di parole- e della deputata Federica Dieni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Per orainterventi a favore delladura annunciata dal leader M5S Giuseppenell'congiunta in corso alla Camera. Si sono susseguiti circa una decina di interventi, tutti concordi sull'Aventino parlamentare previsto domani in Aula al Senato.due finora, riferiscono fonti qualificate all'Adnkronos, gli interventisulla'barricadera' annunciata dall'ex premier, ovvero quello del ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D'-"non condivido", avrebbe detto senza giri di parole- e della deputata Federica Dieni.

