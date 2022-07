M5s, i falchi vogliono la rottura totale "Aperture da Draghi non ne vediamo" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il futuro del governo si decide in queste ore. Conte riunisce il consiglio nazionale del M5s per dare una risposta definitiva: dentro o fuori. "Non ha detto una parola nemmeno a noi", giurano dal suo staff. In verità, quello dell’ex premier è un silenzio strategico. Ma soprattutto politico. Perché, - si legge sul Corriere della Sera - a parte quella lieve vena d’ottimismo non dichiarata ascoltando le parole del capo del governo chiuso nel suo ufficio d’avvocato, Giuseppe Conte ha una missione obbligata: tenere unito il Movimento, per evitare che gli si finisca di sbriciolare in mano dopo la scissione dei 61 parlamentari passati con Di Maio. Come sempre è una questione di numeri, e la spinta dei falchi (non pochi, soprattutto al Senato) per uscire rimane forte: «Ora come ora siamo fuori», si fa sfuggire una fonte vicina all’ex premier. "Aperture di ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il futuro del governo si decide in queste ore. Conte riunisce il consiglio nazionale del M5s per dare una risposta definitiva: dentro o fuori. "Non ha detto una parola nemmeno a noi", giurano dal suo staff. In verità, quello dell’ex premier è un silenzio strategico. Ma soprattutto politico. Perché, - si legge sul Corriere della Sera - a parte quella lieve vena d’ottimismo non dichiarata ascoltando le parole del capo del governo chiuso nel suo ufficio d’avvocato, Giuseppe Conte ha una missione obbligata: tenere unito il Movimento, per evitare che gli si finisca di sbriciolare in mano dopo la scissione dei 61 parlamentari passati con Di Maio. Come sempre è una questione di numeri, e la spinta dei(non pochi, soprattutto al Senato) per uscire rimane forte: «Ora come ora siamo fuori», si fa sfuggire una fonte vicina all’ex premier. "di ...

