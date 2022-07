M5S fuori? Noi dentro. Il controcanto di Grimoldi (Lega) (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Se i Cinque Stelle non votano il dl Aiuti, si va al voto”. Mentre dal Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte dà indicazione di uscire dall’aula sul voto di fiducia al Senato giovedì, Matteo Salvini sgancia la bomba. Se i pentastellati apriranno la crisi, spiega da Montecitorio il segretario della Lega, il Carroccio ne prenderà atto, “se una forza di maggioranza non vota un decreto di maggioranza, fine, basta”. Paolo Grimoldi, deputato leghista e già segretario della Lega in Lombardia, la pensa in maniera diversa. Se i grillini non votano la fiducia il governo è finito? Se i grillini uscissero dal governo, a mio parere, sarebbe tutto più facile. E noi saremmo furbi a rimanerci. Perché? Un voto contrario al decreto mette automaticamente fuori dal governo il Movimento Cinque Stelle. Ha fatto bene ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Se i Cinque Stelle non votano il dl Aiuti, si va al voto”. Mentre dal Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte dà indicazione di uscire dall’aula sul voto di fiducia al Senato giovedì, Matteo Salvini sgancia la bomba. Se i pentastellati apriranno la crisi, spiega da Montecitorio il segretario della, il Carroccio ne prenderà atto, “se una forza di maggioranza non vota un decreto di maggioranza, fine, basta”. Paolo, deputato leghista e già segretario dellain Lombardia, la pensa in maniera diversa. Se i grillini non votano la fiducia il governo è finito? Se i grillini uscissero dal governo, a mio parere, sarebbe tutto più facile. E noi saremmo furbi a rimanerci. Perché? Un voto contrario al decreto mette automaticamentedal governo il Movimento Cinque Stelle. Ha fatto bene ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Governo, Di Maio: “M5s crea instabilità e mette a rischio obiettivi del Paese, dicano se sono dentro o fuori” - Adnkronos : Se questo è un governo di unità nazionale, i 5 stelle ci devono chiaramente dire se stanno dentro o fuori'. - repubblica : Conte: 'Se Draghi dice no alle nostre richieste, il M5S fuori dal governo. E attendo risposte anche dal Pd' - magnificosnello : @BrunoDAgostino5 @mariolavia 'LEU'? 1 - LEU non esiste: era la fusione tra MDP e SEL, si sono scissi da mo'. 2 - LE… - Frank196018 : @La_manina__ Direi proprio di sì. Come si suol dire, poi tutti i nodi vengono al pettine. Adesso tutto è chiaro. Sc… -