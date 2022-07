M5S, finito il Consiglio: verso un nuovo confronto Draghi-Conte. Salvini: “Se non votano sì si vada a elezioni”. Letta: “Se il governo cade si vota” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Evoluzione nelle ultime ore dopo che in mattinata sembrava prevalere la linea di non votare la fiducia al dl Aiuti. Zaia intanto frena: il governo vada avanti. Terminato l’incontro Draghi-Bonomi su cuneo fiscale e salario minimo Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 13 luglio 2022) Evoluzione nelle ultime ore dopo che in mattinata sembrava prevalere la linea di nonre la fiducia al dl Aiuti. Zaia intanto frena: ilavanti. Terminato l’incontro-Bonomi su cuneo fiscale e salario minimo

