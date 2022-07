M5s: domani fuori da Aula ma no uscita da governo? Salvini: 'Se salta si va a votare' (Di mercoledì 13 luglio 2022) - In corso il Consiglio nazionale dei 5 Stelle che deve decidere se lasciare l'esecutivo Draghi o votare la fiducia al decreto Aiuti al Senato. Ma anche il leader della Lega scalpita nonostante i ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 luglio 2022) - In corso il Consiglio nazionale dei 5 Stelle che deve decidere se lasciare l'esecutivo Draghi ola fiducia al decreto Aiuti al Senato. Ma anche il leader della Lega scalpita nonostante i ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Salvini: se domani M5S non vota il dl Aiuti si torni al voto - Agenzia_Ansa : Mentre è ancora in corso il Consiglio nazionale del M5s, la linea prevalente per il momento è per l'uscita dall'Aul… - borghi_claudio : Sbaglierò ma secondo me domani alle 9 l'accordo non l'hanno trovato. L'unica soluzione possibile è il governo che m… - F_Scary : RT @lucianoghelfi: Stasera, intorno alle 20, assemblea congiunta di deputati e senatori #M5S convocata da #Conte. Sarà il luogo della decis… - Sigfrido007 : RT @dottorbarbieri: ?? Il Consiglio nazionale del M5s è ancora in corso. Resta in campo l'ipotesi che i senatori escano dall'Aula nel moment… -