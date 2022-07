M5s, Conte riunisce deputati e senatori in vista del voto a Palazzo Madama: la diretta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Assemblea tra deputati e senatori del Movimento 5 stelle, presieduta da Giuseppe Conte, dopo la riunione del Consiglio nazionale del pomeriggio. Domani è previsto il voto di fiducia sul decreto Aiuti in Senato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Assemblea tradel Movimento 5 stelle, presieduta da Giuseppe, dopo la riunione del Consiglio nazionale del pomeriggio. Domani è previsto ildi fiducia sul decreto Aiuti in Senato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - ItaliaViva : #Conte ormai è un clown a fine carriera, di quelli che non fanno più ridere. Il #M5S decida cosa fare, ma la smetta… - Open_gol : ?? RETROSCENA: Conte nel pantano dopo il Consiglio Nazionale M5s cerca Draghi per evitare lo schianto #crisidigoverno - AntonioDonatoPa : RT @CarloSantaroni: ma tu guarda se il paese deve stare appeso alle decisioni di 4 scappati di casa senza arte e ne parte e di un avvocatu… - anto_galli4 : RT @ultimora_pol: #Italia ??Il Tribunale di Napoli rigetta il ricorso sulle votazioni dello statuto: Giuseppe #Conte è il legittimo leader… -