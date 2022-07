M5S, Conte: “Domani non voteremo la fiducia in Senato. Disponibili al dialogo, ma no a cambiali in bianco”. Meloni: “A casa e voto subito”. Lega: “La maggioranza non c’è più” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Forza Italia: «Irresponsabili, non sosterremo altro governo». Calenda: «Conte manda a casa il governo più autorevole durante una guerra» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 13 luglio 2022) Forza Italia: «Irresponsabili, non sosterremo altro governo». Calenda: «manda ail governo più autorevole durante una guerra»

Giorgiolaporta : Vi ricordate tutte quelle minchiate tipo l’uno vale uno, la democrazia degli iscritti, votiamo tutto su #Rousseau?… - Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - lorepregliasco : Mi chiedo quanti elettori, anche del M5S, comprendano le ragioni di questa situazione, e il gioco a cui sta giocando Conte - scuroscuroscuro : RT @lucianoghelfi: Domani #M5s non partecipa al voto sul #decretoaiuti. #Conte: da #Draghi disponibilità ma ma servono misure concrete - Frank196018 : @PietroPitMarino @Nury_810 @GiuseppeConteIT Io sono politicamente anarchico e non ho referenti politici, ma pure io… -