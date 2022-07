**M5S: Conte chiede a Draghi segnale, a Consiglio aggiornamento su telefonata** (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Sento Draghi e vi aggiorno...". Così ha chiuso il Consiglio nazionale il leader del M5S Giuseppe Conte, dopo 5 ore di riunione che non sono servite a sciogliere il nodo della fiducia domani al dl aiuti al Senato. Dalla riunione di questa mattina sono emerse tre linee, sostanzialmente inconciliabili. Ovvero: nessun voto al dl aiuti; confermiamo la fiducia; votiamo contro e diamo la spallata. A prevalere, assicurano fonti presenti all'incontro Adnkronos, la linea della non partecipazione al voto in Aula. Che al momento resterebbe quella più gettonata. Da qui, la decisione di sospendere il Consiglio -riprenderà stasera alle 19.30, prima dell'assemblea congiunta- e sondare il presidente del Consiglio, perché, viene spiegato, la volontà di Conte, al momento, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Sentoe vi aggiorno...". Così ha chiuso ilnazionale il leader del M5S Giuseppe, dopo 5 ore di riunione che non sono servite a sciogliere il nodo della fiducia domani al dl aiuti al Senato. Dalla riunione di questa mattina sono emerse tre linee, sostanzialmente inconciliabili. Ovvero: nessun voto al dl aiuti; confermiamo la fiducia; votiamo contro e diamo la spallata. A prevalere, assicurano fonti presenti all'incontro Adnkronos, la linea della non partecipazione al voto in Aula. Che al momento resterebbe quella più gettonata. Da qui, la decisione di sospendere il-riprenderà stasera alle 19.30, prima dell'assemblea congiunta- e sondare il presidente del, perché, viene spiegato, la volontà di, al momento, non ...

