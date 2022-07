M5S: Berti, 'lascio, non resto con chi terremota istituzioni' (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Oggi mercoledì 13 luglio 2022 lascio il Movimento 5 Stelle". Lo scrive in un lungo post sul suo blog Francesco Berti, l'ultimo in casa M5S a lasciare per passare a Ipf di Luigi Di Maio. Il deputato spiega con dovizia di particolari la sua scelta, soffermandosi in particolar modo sull'"irrisolvibile dualismo Grillo - Conte", e leggendo in questa chiave l'incidente scatenato dalle parole del sociologo Domenico De Masi: una vicenda, accusa, "strumentalizzata non soltanto contro Draghi, ma in chiave di fomentare la lotta di Grillo e Conte, ovviamente a favore del secondo e facendo passare più o meno velatamente il fondatore come un complottista pro-governativo". "La mia idea - prosegue poi Berti - è che il M5S sarebbe dovuto rimanere nel governo. Le battaglie per cui entrammo sono tutte lì da difendere. Ma non ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Oggi mercoledì 13 luglio 2022il Movimento 5 Stelle". Lo scrive in un lungo post sul suo blog Francesco, l'ultimo in casa M5S a lasciare per passare a Ipf di Luigi Di Maio. Il deputato spiega con dovizia di particolari la sua scelta, soffermandosi in particolar modo sull'"irrisolvibile dualismo Grillo - Conte", e leggendo in questa chiave l'incidente scatenato dalle parole del sociologo Domenico De Masi: una vicenda, accusa, "strumentalizzata non soltanto contro Draghi, ma in chiave di fomentare la lotta di Grillo e Conte, ovviamente a favore del secondo e facendo passare più o meno velatamente il fondatore come un complottista pro-governativo". "La mia idea - prosegue poi- è che il M5S sarebbe dovuto rimanere nel governo. Le battaglie per cui entrammo sono tutte lì da difendere. Ma non ...

