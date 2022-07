Luce e gas, arriva lo sconto in bolletta per milioni di italiani (anche retroattivo) (Di mercoledì 13 luglio 2022) Bollette di Luce e gas troppo salate per tutti gli italiani, ma alcuni potranno accedere al bonus e ricevere uniscono in bolletta. Vediamo in che modo la misura è anche retroattiva. Il Governo ha deciso di venire incontro agli italiani per il caro-bolletta e, tra i vari bonus, ne ha inserito proprio uno per Luce L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 13 luglio 2022) Bollette die gas troppo salate per tutti gli, ma alcuni potranno accedere al bonus e ricevere uniscono in. Vediamo in che modo la misura èretroattiva. Il Governo ha deciso di venire incontro agliper il caro-e, tra i vari bonus, ne ha inserito proprio uno perL'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

repubblica : Nella bolletta anche i contatti per trovare lavoro: a Bologna l'iniziativa per chi non riesce a pagare luce e gas - Link4Universe : Una splendida nebulosa a oltre 2300 anni luce da noi, chiamata Sharpless 2–129, creata da una stella immersa nel ga… - gparagone : Luce, gas ed adesso ACQUA: via tutto...? (La benzina la lasciano, perché tanto chi se la può permettere?)… - Loredanataberl1 : RT @EdiMommi: #iostoconDraghi perché adoro l'aumento di gas e luce prima della guerra in Ucraina. Amo le sanzioni che ci impoveriscono per… - fracaruc : RT @EdiMommi: #iostoconDraghi perché adoro l'aumento di gas e luce prima della guerra in Ucraina. Amo le sanzioni che ci impoveriscono per… -