Loredana Lecciso scomparsa dai radar | Che lavoro fa oggi la compagna di Albano? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo l’esperienza nel mondo dello spettacolo, Loredana Lecciso è tornata all’antico amore professionale. Cerchiamo di capirne di più leggendo il seguito. E’ sicuramente balzata agli onori della cronaca nazionale per la sua relazione con Albano Carrisi. Loredana Lecciso ha dato al cantante di Cellino San Marco 2 figli: Jasmine, attuale studentessa di Scienze della comunicazione a Milano, e Albano Jr, detto più comunemente Bido. I due non sono sposati per via delle riluttanze dell’artista, rimasto molto scottato dalla separazione con Romina Power, moglie e madre dei suoi primi 4 figli. Stando alle dichiarazioni di entrambi, pur cimentandosi nuovamente assieme a cantare i loro brani di successo, i due coniugi oggi divorziati vivono come fratello e ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo l’esperienza nel mondo dello spettacolo,è tornata all’antico amore professionale. Cerchiamo di capirne di più leggendo il seguito. E’ sicuramente balzata agli onori della cronaca nazionale per la sua relazione conCarrisi.ha dato al cantante di Cellino San Marco 2 figli: Jasmine, attuale studentessa di Scienze della comunicazione a Milano, eJr, detto più comunemente Bido. I due non sono sposati per via delle riluttanze dell’artista, rimasto molto scottato dalla separazione con Romina Power, moglie e madre dei suoi primi 4 figli. Stando alle dichiarazioni di entrambi, pur cimentandosi nuovamente assieme a cantare i loro brani di successo, i due coniugidivorziati vivono come fratello e ...

Pubblicità

zazoomblog : Al Bano e Romina Power Loredana Lecciso rivela il vero motivo per cui si sono lasciati - #Romina #Power #Loredana… - zazoomblog : Loredana Lecciso la notizia sconvolgente: il padre di sua figlia non è Al Bano - #Loredana #Lecciso #notizia - zazoomblog : Albano e Loredana Lecciso avete visto dove vivono? Casa da sogno - #Albano #Loredana #Lecciso #avete - pasquale_marro : #LoredanaLecciso bomba: ha una figlia che non è di Albano - confessionaIe : @opinionistapp loredana lecciso ed imma battaglia -