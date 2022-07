Locanda dei Girasoli, il ristorante che dà lavoro ai ragazzi con sindrome di Down riapre nell’ex sede di Forza Nuova (Di mercoledì 13 luglio 2022) È tornata la luce nella Locanda dei Girasoli. Dopo mesi di buio per via della pandemia, il ristorante gestito dal Consorzio Sociale Sintesi Onlus, che dal 1999 offre lavoro a ragazzi e ragazze con sindrome di Down, ha riaperto le porte, cambiando sede. Da via dei Sulpici, al Quadraro, centro-sud di Roma, a San Giovanni, in via Taranto, dove si trova un palazzo dell’Ater che era stato occupato abusivamente nel 2016 dai militanti di Forza Nuova, per poi essere sgomberato nel 2020. Dalla chiusura alla riapertura del locale «La Locanda dei Girasoli riaprirà!», ha esultato su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: «Non vedo l’ora di venire a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) È tornata la luce nelladei. Dopo mesi di buio per via della pandemia, ilgestito dal Consorzio Sociale Sintesi Onlus, che dal 1999 offree ragazze condi, ha riaperto le porte, cambiando. Da via dei Sulpici, al Quadraro, centro-sud di Roma, a San Giovanni, in via Taranto, dove si trova un palazzo dell’Ater che era stato occupato abusivamente nel 2016 dai militanti di, per poi essere sgomberato nel 2020. Dalla chiusura alla riapertura del locale «Ladeiriaprirà!», ha esultato su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: «Non vedo l’ora di venire a ...

