L’obbiettivo del Napoli salta l’allenamento, possibile indizio? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Napoli ha ufficialmente iniziato l’era post Koulibaly. Il difensore senegalese è ormai un giocatore del Chelsea, dove sostituirà Rudiger. Al Napoli andrà una cifra vicina ai 40 milioni di euro, cifra molto importante, visto il contratto in scadenza nel 2023. Uno dei principali indiziati per sostituire il top player difensivo è Kim Min-jae, 25enne sudcoreano di proprietà del Fenerbahce. Una sola stagione per lui in Turchia, la sua prima anche in Europa, dove ha stupito tutti, partendo quasi sempre da titolare e dove ha messo a referto 38 presenze tra tutte le competizioni. Fenerbahce, Kim Min-Jae (Getty Images) Appena 3 milioni quelli spesi da i turchi per portarlo in Europa, quasi la meta di quelli che erano serviti nel 2018 al BJ Gouan per portarlo in Cina dalla Sud Corea. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il difensore ha ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilha ufficialmente iniziato l’era post Koulibaly. Il difensore senegalese è ormai un giocatore del Chelsea, dove sostituirà Rudiger. Alandrà una cifra vicina ai 40 milioni di euro, cifra molto importante, visto il contratto in scadenza nel 2023. Uno dei principali indiziati per sostituire il top player difensivo è Kim Min-jae, 25enne sudcoreano di proprietà del Fenerbahce. Una sola stagione per lui in Turchia, la sua prima anche in Europa, dove ha stupito tutti, partendo quasi sempre da titolare e dove ha messo a referto 38 presenze tra tutte le competizioni. Fenerbahce, Kim Min-Jae (Getty Images) Appena 3 milioni quelli spesi da i turchi per portarlo in Europa, quasi la meta di quelli che erano serviti nel 2018 al BJ Gouan per portarlo in Cina dalla Sud Corea. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il difensore ha ...

Pubblicità

il_Prof : RT @MicheleGuetta: Il greepass era la porta per l'inferno dell'identità unica digitale e del controllo sociale. L'obbiettivo, dichiarato ch… - dileguossi : RT @MicheleGuetta: Il greepass era la porta per l'inferno dell'identità unica digitale e del controllo sociale. L'obbiettivo, dichiarato ch… - robertal181 : RT @MicheleGuetta: Il greepass era la porta per l'inferno dell'identità unica digitale e del controllo sociale. L'obbiettivo, dichiarato ch… - Avv_Nike : RT @MicheleGuetta: Il greepass era la porta per l'inferno dell'identità unica digitale e del controllo sociale. L'obbiettivo, dichiarato ch… - GRETA1SGARBO : RT @MicheleGuetta: Il greepass era la porta per l'inferno dell'identità unica digitale e del controllo sociale. L'obbiettivo, dichiarato ch… -

Raccolta fondi sul web per i figli della coppia morta sulla Marmolada ...istruttore nazionale e aveva contribuito a molti dei nostri corsi aiutando tantissime persone ad andare in montagna - così lo ricorda Cristian Fraccaro del Cai di Castelfranco Veneto - . L'obbiettivo ... Salvaguardia ambientale: ad Auletta nasce la guardia agroforestale italiana ... progetta interventi in agricoltura con l'obbiettivo di conservare colture e tradizioni del mondo agricolo. Tra i compiti statutari, poi, svolge e promuove servizi di vigilanza, nonchè attività di ... Milan News ...istruttore nazionale e aveva contribuito a molti dei nostri corsi aiutando tantissime persone ad andare in montagna - così lo ricorda Cristian FraccaroCai di Castelfranco Veneto - ....... progetta interventi in agricoltura condi conservare colture e tradizionimondo agricolo. Tra i compiti statutari, poi, svolge e promuove servizi di vigilanza, nonchè attività di ... Club Brugge, l'obiettivo del Milan De Ketelaere titolare nell'amichevole contro l'Utrecht