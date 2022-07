“Lo sapevo”, l’amaro commento del padre di Niccolò Ciatti dopo la fuga dell’assassino di suo figlio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono parole amare quelle che escono dalla bocca di Luigi Ciatti dopo il colpo di scena (ma prevedibile) di questa mattina. A Girona, infatti, doveva andare in scena l’udienza di convalida dell’arresto di Rassoul Bissoultanov, l’uomo condannato (in primo grado) per l’omicidio di Niccolò Ciatti a Lloret de Mar, nella notte tra l’11 e il 12 agosto del 2017. Lo colpì con un violento calcio al volto al culmine di una rissa sulla pista da ballo. Ma il ceceno non si è presentato e ora è ricercato. Omicidio Ciatti, la rabbia del padre dopo la fuga di Bissoultanov Questa mattina, Bissoultanov e il suo avvocato erano attesi per l’udienza di convalida dell’arresto dopo la sentenza emessa lo scorso 3 giugno per l’omicidio Ciatti. ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono parole amare quelle che escono dalla bocca di Luigiil colpo di scena (ma prevedibile) di questa mattina. A Girona, infatti, doveva andare in scena l’udienza di convalida dell’arresto di Rassoul Bissoultanov, l’uomo condannato (in primo grado) per l’omicidio dia Lloret de Mar, nella notte tra l’11 e il 12 agosto del 2017. Lo colpì con un violento calcio al volto al culmine di una rissa sulla pista da ballo. Ma il ceceno non si è presentato e ora è ricercato. Omicidio, la rabbia delladi Bissoultanov Questa mattina, Bissoultanov e il suo avvocato erano attesi per l’udienza di convalida dell’arrestola sentenza emessa lo scorso 3 giugno per l’omicidio. ...

