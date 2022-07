LIVE World Games 2022 in DIRETTA: bene l’Italia della ginnastica aerobica. Cinzia Noziglia chiude in testa le qualificazioni dell’arco nudo (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 18.24: ginnastica aerobica – Risultato definitivo. l’Italia con 20.533 si piazza al secondo posto alle spalle dell’Ungheria (20.977) nella qualificazione della gara del trio. In finale anche Romania e Francia. Eliminate Ucraina e Bulgaria 18.20 FISTBALL – Iniziata la seconda semifinale maschile, in campo Germania e Austria 18.18: TIRO CON L’ARCO – Cinzia Noziglia chiude in testa le qualificazioni della gara femminile dell’arco nudo (distanza sconosciuta). Con 171 precede nettamente la svedese Asell (155) e la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 18.24:– Risultato definitivo.con 20.533 si piazza al secondo posto alle spalle dell’Ungheria (20.977) nella qualificazionegara del trio. In finale anche Romania e Francia. Eliminate Ucraina e Bulgaria 18.20 FISTBALL – Iniziata la seconda semifinale maschile, in campo Germania e Austria 18.18: TIRO CON L’ARCO –inlegara femminile(distanza sconosciuta). Con 171 precede nettamente la svedese Asell (155) e la ...

