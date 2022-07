LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Vingegaard stacca Pogacar sul Col du Granon! (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 16.39 Pogacar si stacca anche da Thomas, non va più avanti. E mancano ancora 4 km: è una vera e propria ‘cotta’! 16.39 Sta volando Vingegaard, ha capito che è l’occasione della vita! Ha già ripreso anche Quintana! 16.38 PAZZESCO, E’ VERA CRISI PER Pogacar! Pedalata appesantita per la maglia gialla, rischia di perdere anche un minuto da Vingegaard, se non di più! Evidentemente gli sforzi sul Galibier ora stanno presentando il conto! 16.37 Pogacar IN DIFFICOLTA’, INCREDIBILEEEEEEEEEEEEE!!! Vingegaard ora ci crede, ha fatto il buco! Il danese ha già ripreso Bardet! 16.36 SCATTA Vingegaard! E Pogacar non risponde! 16.35 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE16.39sianche da Thomas, non va più avanti. E mancano ancora 4 km: è una vera e propria ‘cotta’! 16.39 Sta volando, ha capito che è l’occasione della vita! Ha già ripreso anche Quintana! 16.38 PAZZESCO, E’ VERA CRISI PER! Pedalata appesantita per la maglia gialla, rischia di perdere anche un minuto da, se non di più! Evidentemente gli sforzi sul Galibier ora stanno presentando il conto! 16.37IN DIFFICOLTA’, INCREDIBILEEEEEEEEEEEEE!!!ora ci crede, ha fatto il buco! Il danese ha già ripreso Bardet! 16.36 SCATTA! Enon risponde! 16.35 ...

