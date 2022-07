LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: tra poco il Col du Granon. Damiano Caruso alla deriva (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 16.00 Nel gruppetto maglia gialla è presente anche Adam Yates. Rientrano anche Izagirre e Lutsenko. 15.59 Non si può dire che la Jumbo-Visma non stia provando di tutto pur di staccare Pogacar. Lo sloveno sembra però inattaccabile, almeno sin qui. Vingegaard dovrà provarci in prima persona sul Col du Granon. 15.57 Kuss, Vingegaard e Kruijswijk: Jumbo-Visma ancora in superiorità numerica nei confronti di Pogacar, che è da solo. Sul Galibier, tuttavia, tale vantaggio non è servito. 15.55 Anche Quintana e Kuss rientrano sul gruppetto di Pogacar. Si stacca però Van Aert, che viene riassorbito dal gruppetto con Gaudu e Pidcock, distante 1’15” dallo sloveno. 15.54 Del gruppetto maglia gialla fanno parte Pogacar, Vingegaard, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE16.00 Nel gruppetto maglia giè presente anche Adam Yates. Rientrano anche Izagirre e Lutsenko. 15.59 Non si può dire che la Jumbo-Visma non stia provando di tutto pur di staccare Pogacar. Lo sloveno sembra però inattaccabile, almeno sin qui. Vingegaard dovrà provarci in prima persona sul Col du. 15.57 Kuss, Vingegaard e Kruijswijk: Jumbo-Visma ancora in superiorità numerica nei confronti di Pogacar, che è da solo. Sul Galibier, tuttavia, tale vantaggio non è servito. 15.55 Anche Quintana e Kuss rientrano sul gruppetto di Pogacar. Si stacca però Van Aert, che viene riassorbito dal gruppetto con Gaudu e Pidcock, distante 1’15” dallo sloveno. 15.54 Del gruppetto maglia gifanno parte Pogacar, Vingegaard, ...

life_agnes : RT @MahmoodItalia: ?? Ghettolimpo Summer Tour - Pordenone. Scatti di @Azalea_live / Maicol Novara - Wyseintheheart_ : tutte la date del tour di Alex in mezz'ora sono sold out. non posso essere più fiera di così. persona, continua c… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: attacco della Jumbo-Visma sul Galibier! Soler cruciale per Pogacar - #France… - Obi1K2 : RT @Occe64: Non per dire, ma il #MengoniLive2022 è primo tra gli eventi più richiesti ed acquistati sul sito di @TicketOneIT .Nonostante tu… - AngeloR54671811 : RT @Occe64: Non per dire, ma il #MengoniLive2022 è primo tra gli eventi più richiesti ed acquistati sul sito di @TicketOneIT .Nonostante tu… -