LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Pogacar impressionante sul Galibier, ma Vingegaard resiste (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 15.30 Pogacar ha già guadagnato 23? su Thomas e Bardet, 52? su Yates e 1’19”. 15.29 Bardet si sta saggiamente gestendo: sa che in discesa, il suo habitat naturale, potrà rientrare. 15.28 PROGRESSIONE LETALE DI Pogacar! Va sempre più forte, allucinante! Nessun segno di fatica o di cedimento, tutt’altro. Si staccano anche Thomas e Bardet, Vingegaard resiste. 15.27 impressionante Pogacar. Sta imponendo un ritmo indiavolato, si staccano quasi tutti! Alla sua ruota restano solo Vingegaard, Thomas e Bardet. Dunque addio superiorità numerica per la Jumbo-Visma, staccati anche Kuss e Kruijswijk. 15.26 Perde qualche metro anche Nairo Quintana. 15.26 SI STACCA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE15.30ha già guadagnato 23? su Thomas e Bardet, 52? su Yates e 1’19”. 15.29 Bardet si sta saggiamente gestendo: sa che in discesa, il suo habitat naturale, potrà rientrare. 15.28 PROGRESSIONE LETALE DI! Va sempre più forte, allucinante! Nessun segno di fatica o di cedimento, tutt’altro. Si staccano anche Thomas e Bardet,. 15.27. Sta imponendo un ritmo indiavolato, si staccano quasi tutti! Alla sua ruota restano solo, Thomas e Bardet. Dunque addio superiorità numerica per la Jumbo-Visma, staccati anche Kuss e Kruijswijk. 15.26 Perde qualche metro anche Nairo Quintana. 15.26 SI STACCA ...

