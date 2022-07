LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Pogacar e Vingegaard scatenati, Roglic in crisi (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 15.52 Damiano Caruso si trova a 12 minuti da Pogacar, purtroppo è alla deriva. A questo punto è quasi certo che non avremo italiani in top20 in classifica generale. Che amarezza, ma la cosa peggiore è che sembra che dovremo rassegnarci ad abituarci… 15.51 Siamo a 30 km dall’arrivo. 15.50 Sta andando davvero forte Barguil in discesa. 15.49 Facciamo il punto della situazione. Barguil è solo al comando con 1’33” su Geschke, 1’54” su LaTour, 4’44” sul gruppetto maglia gialla che ha appena riassorbito Van Aert. 15.48 Barguil è un ottimo discesista. Sa che in questo frangente si gioca il successo di tappa. Deve approcciare l’ultima salita con 5 minuti di vantaggio sulla maglia gialla per stare relativamente ‘tranquillo’. 15.47 Bardet e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE15.52 Damiano Caruso si trova a 12 minuti da, purtroppo è alla deriva. A questo punto è quasi certo che non avremo italiani in top20 in classifica generale. Che amarezza, ma la cosa peggiore è che sembra che dovremo rassegnarci ad abituarci… 15.51 Siamo a 30 km dall’arrivo. 15.50 Sta andando davvero forte Barguil in discesa. 15.49 Facciamo il punto della situazione. Barguil è solo al comando con 1’33” su Geschke, 1’54” su La, 4’44” sul gruppetto maglia gialla che ha appena riassorbito Van Aert. 15.48 Barguil è un ottimo discesista. Sa che in questo frangente si gioca il successo di tappa. Deve approcciare l’ultima salita con 5 minuti di vantaggio sulla maglia gialla per stare relativamente ‘tranquillo’. 15.47 Bardet e ...

elisatoffoli : Trovate qui il calendario aggiornato del 'Back To The Future Live Tour', che ha purtroppo subito qualche modifica a… - Wyseintheheart_ : tutte la date del tour di Alex in mezz'ora sono sold out. non posso essere più fiera di così. persona, continua c… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: attacco della Jumbo-Visma sul Galibier! Soler cruciale per Pogacar - #France… - Obi1K2 : RT @Occe64: Non per dire, ma il #MengoniLive2022 è primo tra gli eventi più richiesti ed acquistati sul sito di @TicketOneIT .Nonostante tu… - AngeloR54671811 : RT @Occe64: Non per dire, ma il #MengoniLive2022 è primo tra gli eventi più richiesti ed acquistati sul sito di @TicketOneIT .Nonostante tu… -