LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: la fuga prende 7’30” di vantaggio, si avvicina il Télégraphe (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 14.08 Ci siamo! Inizia per i fuggitivi il Col du Télégraphe! Salita durissima di 11,9 km al 7% di pendenza media. Nella prima metà le pendenze più dure. 14.06 Per ora il team della Maglia Gialla non sembra affatto intenzionato a rincorrere. Vedremo se la situazione cambierà quando la strada si farà dura. 14.03 Continua a salire il vantaggio dei fuggitivi. La UAE sta concedendo ora 7’30”. 14.01 Ricordiamo la composizione della fuga: Christophe Laporte e Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Mikael Cherel (AG2R Citroën), Nils Politt e Maximilian Schachmann (BORA – hansgrohe), Andrea Bagioli e Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl), Simon Geschke e Ion Izagirre (Cofidis), Kamil Gradek e Dylan Teuns (Bahrain – ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE14.08 Ci siamo! Inizia per i fuggitivi il Col du! Salita durissima di 11,9 km al 7% di pendenza media. Nella prima metà le pendenze più dure. 14.06 Per ora il team della Maglia Gialla non sembra affatto intenzionato a rincorrere. Vedremo se la situazione cambierà quando la strada si farà dura. 14.03 Continua a salire ildei fuggitivi. La UAE sta concedendo ora”. 14.01 Ricordiamo la composizione della: Christophe Laporte e Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Mikael Cherel (AG2R Citroën), Nils Politt e Maximilian Schachmann (BORA – hansgrohe), Andrea Bagioli e Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl), Simon Geschke e Ion Izagirre (Cofidis), Kamil Gradek e Dylan Teuns (Bahrain – ...

Pubblicità

elisatoffoli : Trovate qui il calendario aggiornato del 'Back To The Future Live Tour', che ha purtroppo subito qualche modifica a… - Monaco992 : RT @MahmoodItalia: ?? Ghettolimpo Summer Tour - Pordenone. Scatti di @Azalea_live / Maicol Novara - ukadultwebcams : romma_lovve - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: subito in fuga van Aert e van der Poel - #France #DIRETTA: #subito - blckluxs : marracash ha cominciato i suoi live e sta gia senza na maglij tutt ruppij iss sará un tour complicato da sopportare senza mai andarci -