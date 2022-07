LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: inizia l’ultima salita! Sarà scontro diretto tra Pogacar e Vingegaard! (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 16.08 Il gruppetto maglia gialla è composto esattamente da Pogacar, Vingegaard, Thomas, Adam Yates, Gaudu, Bardet, Pidcock, Quintana, Lutsenko, Madouas, Kruijswijk, Kuss, Izaguirre, Van Aert, Storer e Van Moer. 5’10” il ritardo da Warren Barguil che è solo al comando. 16.07 Ora Vingegaard ha ben quattro compagni di squadra: Van Aert, Kruijswijk, Kuss e Roglic. 16.06 COLPO DI SCENA! Il gruppetto di Pidcock e Gaudu rientra su quello della maglia gialla! E c’è anche Primoz Roglic, che dunque si è riuscito a gestire dopo la crisi sul Galibier, senza andare alla deriva. 16.05 Geschke è stato ripreso da LaTour e Theuns. 16.05 Ci aspettiamo un duello corpo a corpo tra Vingegaard e Pogacar sulla salita finale. 16.04 Salvo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE16.08 Il gruppetto maglia gialla è composto esattamente da, Vingegaard, Thomas, Adam Yates, Gaudu, Bardet, Pidcock, Quintana, Lutsenko, Madouas, Kruijswijk, Kuss, Izaguirre, Van Aert, Storer e Van Moer. 5’10” il ritardo da Warren Barguil che è solo al comando. 16.07 Ora Vingegaard ha ben quattro compagni di squadra: Van Aert, Kruijswijk, Kuss e Roglic. 16.06 COLPO DI SCENA! Il gruppetto di Pidcock e Gaudu rientra su quello della maglia gialla! E c’è anche Primoz Roglic, che dunque si è riuscito a gestire dopo la crisi sul Galibier, senza andare alla deriva. 16.05 Geschke è stato ripreso da Lae Theuns. 16.05 Ci aspettiamo un duello corpo a corpo tra Vingegaard esulla salita finale. 16.04 Salvo ...

