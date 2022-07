LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: crolla Pogacar, crisi nera! Impresa di Vingegaard: tappa e maglia gialla! (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 16.52 Quintana chiude 2° a 1’00” da Vingegaard. 3° Bardet a 1’11”. 16.51 JONAS Vingegaard VINCE IN SOLITARIA SUL COL DU GRANON ED E’ LA NUOVA maglia gialla! Impresa davvero epocale per il danese. 16.50 500 metri all’arrivo, è una cavalcata trionfale per Vingegaard. La pedalata di Pogacar diventa ogni metro più pesante. 16.49 NON VA AVANTI Pogacar! E’ davvero un calvario per lo sloveno questo Col du Granon: la maglia gialla perde le ruote di Gaudu e Adam Yates! 16.49 ULTIMO KM! Vingegaard ha 44? su Quintana, 1’00” su Bardet, 1’16” su Thomas e 1’57” su Pogacar! 16.48 L’attacco di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE16.52 Quintana chiude 2° a 1’00” da. 3° Bardet a 1’11”. 16.51 JONASVINCE IN SOLITARIA SUL COL DU GRANON ED E’ LA NUOVAdavvero epocale per il danese. 16.50 500 metri all’arrivo, è una cavalcata trionfale per. La pedalata didiventa ogni metro più pesante. 16.49 NON VA AVANTI! E’ davvero un calvario per lo sloveno questo Col du Granon: lagialla perde le ruote di Gaudu e Adam Yates! 16.49 ULTIMO KM!ha 44? su Quintana, 1’00” su Bardet, 1’16” su Thomas e 1’57” su! 16.48 L’attacco di ...

