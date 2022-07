LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: attacco della Jumbo-Visma sul Galibier! Soler cruciale per Pogacar (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 15.21 Il quartetto di testa si è sgranato completamente. Ora Barguil è solo al comando con 18? su Geschke, 27? su LaTour e 38? su Van Aert. 15.20 Siamo negli ultimi 5 km del Galibier, i più duri. Qui la pendenza è sempre tra l’8,5% ed il 10%. 15.18 La Jumbo-Visma ha attaccato Tadej Pogacar già sul Galibier. Erano rimasti in 4: Roglic, Vingegaard, Thomas e la maglia gialla. Era una situazione favorevole per la compagine olandese, che avrebbe potuto sfruttare la superiorità numerica nei confronti dello sloveno. La chiave della tappa, per ora, è stato il rientro su questo quartetto da parte di Marc Soler: lo spagnolo, gregario del leader della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE15.21 Il quartetto di testa si è sgranato completamente. Ora Barguil è solo al comando con 18? su Geschke, 27? su Lae 38? su Van Aert. 15.20 Siamo negli ultimi 5 km del Galibier, i più duri. Qui la pendenza è sempre tra l’8,5% ed il 10%. 15.18 Laha attaccato Tadejgià sul Galibier. Erano rimasti in 4: Roglic, Vingegaard, Thomas e la maglia gialla. Era una situazione favorevole per la compagine olandese, che avrebbe potuto sfruttare la superiorità numerica nei confronti dello sloveno. La chiavetappa, per ora, è stato il rientro su questo quartetto da parte di Marc: lo spagnolo, gregario del leader...

elisatoffoli : Trovate qui il calendario aggiornato del 'Back To The Future Live Tour', che ha purtroppo subito qualche modifica a… - Obi1K2 : RT @Occe64: Non per dire, ma il #MengoniLive2022 è primo tra gli eventi più richiesti ed acquistati sul sito di @TicketOneIT .Nonostante tu… - AngeloR54671811 : RT @Occe64: Non per dire, ma il #MengoniLive2022 è primo tra gli eventi più richiesti ed acquistati sul sito di @TicketOneIT .Nonostante tu… - Occe64 : Non per dire, ma il #MengoniLive2022 è primo tra gli eventi più richiesti ed acquistati sul sito di @TicketOneIT .N… - sconnessa_89 : RT @MahmoodItalia: ?? Ghettolimpo Summer Tour - Pordenone. Scatti di @Azalea_live / Maicol Novara -