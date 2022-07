LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: attacca Quintana! Pogacar e Vingegaard scaldano i motori (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 16.23 8 km all’arrivo, è una salita interminabile. Restano solo 2’26” di vantaggio per Barguil. E ancora deve scatenarsi la bagarre tra Pogacar e Vingegaard… 16.23 Sta spendendo davvero tanto Quintana, ma ha guadagnato appena 5?. Rischia di pagare questo attacco, ma va comunque rimarcato il coraggio del colombiano, coetaneo di Fabio Aru. 16.22 Con Pogacar sono rimasti Vingegaard, Majka, Kruijswijk, Thomas, Bardet ed Adam Yates. Staccati tutti gli altri. 16.21 Geschke, Teuns e LaTour stanno per venire riassorbiti dagli uomini di classifica. 16.20 Pogacar era rimasto solo sul Galibier. Ora invece si sta appoggiando al preziosissimo lavoro di Majka. 16.19 Quintana ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE16.23 8 km all’arrivo, è una salita interminabile. Restano solo 2’26” di vantaggio per Barguil. E ancora deve scatenarsi la bagarre tra… 16.23 Sta spendendo davvero tanto Quintana, ma ha guadagnato appena 5?. Rischia di pagare questo attacco, ma va comunque rimarcato il coraggio del colombiano, coetaneo di Fabio Aru. 16.22 Consono rimasti, Majka, Kruijswijk, Thomas, Bardet ed Adam Yates. Staccati tutti gli altri. 16.21 Geschke, Teuns e Lastanno per venire riassorbiti dagli uomini di classifica. 16.20era rimasto solo sul Galibier. Ora invece si sta appoggiando al preziosissimo lavoro di Majka. 16.19 Quintana ha ...

