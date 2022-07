Lino Banfi e la moglie positivi al Covid: “Meno male che lo abbiamo preso insieme, così non ci separiamo. Ho fatto 86 tamponi” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lino Banfi fa commuovere la moglie. Nei giorni scorsi, la signora Lucia avrebbe chiesto al marito di contattare Papa Francesco per domandargli di aiutarli a morire insieme: “Perché se muori prima tu, io non ce la faccio”. Bergoglio ha accolto con affetto le loro parole: “Io non ho questo potere, però pregherò per voi e voi pregate per me“, ha risposto il Santo Padre. L’attore si è raccontato in un’intervista su “Tv, Sorrisi e Canzoni”, evidenziando l’amore duraturo che lo lega alla sua dolce metà, Lucia Lagrasta. Proprio in questi giorni, purtroppo, la coppia ha contratto il Covid. “L’abbiamo aggirato per due anni, ora è arrivato”, ha dichiarato Banfi. Le condizioni di salute dei coniugi, 86 e 84 anni, sono buone. L’attore è alle prese solo con un po’ di tosse, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022)fa commuovere la. Nei giorni scorsi, la signora Lucia avrebbe chiesto al marito di contattare Papa Francesco per domandargli di aiutarli a morire: “Perché se muori prima tu, io non ce la faccio”. Bergoglio ha accolto con affetto le loro parole: “Io non ho questo potere, però pregherò per voi e voi pregate per me“, ha risposto il Santo Padre. L’attore si è raccontato in un’intervista su “Tv, Sorrisi e Canzoni”, evidenziando l’amore duraturo che lo lega alla sua dolce metà, Lucia Lagrasta. Proprio in questi giorni, purtroppo, la coppia ha contratto il. “L’aggirato per due anni, ora è arrivato”, ha dichiarato. Le condizioni di salute dei coniugi, 86 e 84 anni, sono buone. L’attore è alle prese solo con un po’ di tosse, la ...

Pubblicità

leggoit : Lino Banfi e la moglie positivi al Covid: ecco come stanno. «Felici di averlo preso insieme» - palermomaniait : Lino Banfi e la moglie positivi al Covid: ''Almeno non dobbiamo vivere separati'' - - cronachecampane : Lino Banfi e la moglie positivi al Covid #Covid #linobanfi #lucialagrasta - BlobVideoludico : Natale Ciappina che ricorda nostalgicamente Lino Banfi, Jerry Calà ed ho trovato nel frigorifero smart della casa g… - PortasFederico : @TrombiniS Come diceva in un film Lino Banfi 'volatili per diabetici' ovvero cazzi amari. I 5 stelle sono una disgr… -