L’incubo Himars per la Russia, ecco dove e come sono stati colpiti 15 tra depositi di munizioni russi e basi militari nelle retrovie (Di mercoledì 13 luglio 2022) E Girkin, ex del Fsb, e uomo dell’oligarca Konstantin Malofeev in Donbas fin dall’invasione del 2014, ammette: «Grandi perdite di personale e attrezzature. Sembra che le difese anti-aeree russe, finora relativamente (relativamente) efficaci con altri missili, si siano rivelate completamente incapaci di fermare gli Himars» Leggi su lastampa (Di mercoledì 13 luglio 2022) E Girkin, ex del Fsb, e uomo dell’oligarca Konstantin Malofeev in Donbas fin dall’invasione del 2014, ammette: «Grandi perdite di personale e attrezzature. Sembra che le difese anti-aeree russe, finora relativamente (relativamente) efficaci con altri missili, si siano rivelate completamente incapaci di fermare gli

Pubblicità

Rosenkavalier70 : L’incubo Himars per la Russia, ecco dove e come sono stati colpiti 15 tra depositi di munizioni russi e basi milita… - Warddaytw : RT @jacopo_iacoboni: L’incubo Himars per la Russia, ecco dove e come sono stati colpiti 15 tra depositi di munizioni russi e basi militari… - salvatorelione : RT @jacopo_iacoboni: L’incubo Himars per la Russia, ecco dove e come sono stati colpiti 15 tra depositi di munizioni russi e basi militari… - Raf17Pallotto : Ottime notizie!!! L’incubo Himars per la Russia, la mappa osint dei 15 obiettivi colpiti tra depositi di munizioni… - movittone : RT @jacopo_iacoboni: L’incubo Himars per la Russia, ecco dove e come sono stati colpiti 15 tra depositi di munizioni russi e basi militari… -