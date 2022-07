Lily James cambia look per Versace A/I 2022 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una Lily James inedita nell’immagine e nel look è la testimonial della nuova collezione Versace Autunno-Inverno 2022. L’attrice inglese, in questo periodo a Roma per impegni di lavoro, ha sfoggiato una chioma corvina nel posare per il servizio fotografico realizzato da Mert & Marcus. La campagna promozionale vede la presenza di altre modelle, tra le Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 13 luglio 2022) Unainedita nell’immagine e nelè la testimonial della nuova collezioneAutunno-Inverno. L’attrice inglese, in questo periodo a Roma per impegni di lavoro, ha sfoggiato una chioma corvina nel posare per il servizio fotografico realizzato da Mert & Marcus. La campagna promozionale vede la presenza di altre modelle, tra le

Pubblicità

lostdiadem : Io non mi spiego come Lily James e soprattutto Sebastian Stan siano stati nominati per quella cagata di serie in cu… - blanchaett : lily james per quella serie del cazzo e renée zellweger no ceh .. - _movieswatch : @Gosazer Ma Lily James è stata così brava? - aqueinteds : e comunque f|_|ck lily james e chiunque gli sia venuto in mente di creare quell’orrore di miniserie - licoricelena : immaginate nominare lily james per quella merdata e non LORO io non mi esprimo -