Libero e lo strano caso di Milinkovic-Savic | non lo compra nessuno | è prigioniero di Lotito

Su Libero, Claudio Savelli scrive dello strano destino di Sergej Milinkovic-Savic. Tutte le estati finisce sul mercato ma poi nessuno lo compra per il prezzo altissimo a cui lo venderebbe il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Savelli lo definisce proprio un prigioniero di Lotito. "strano ma vero, Sergej Milinkovic-Savic è ancora al suo posto. La certificazione di miglior centrocampista della serie A solitamente contiene un biglietto aereo per il campionato più ricco e competitivo del mondo, come è accaduto con i vari Lukaku, Pogba e compagnia negli scorsi anni, invece nulla si muove. E il Sergente, di conseguenza, non si schioda da Roma". "Una stranezza considerando che ogni ...

