Pubblicità

cmdotcom : L'ex #Fiorentina Torreira vicino al #Valencia, l'agente: 'Lo vuole #Gattuso' #calciomercato - sportli26181512 : L'ex Fiorentina Torreira vicino al Valencia, l'agente: 'Lo vuole Gattuso': Dopo aver lasciato l'Italia e la Fiorent… - Fiorentinanews : Bentancur: 'Abbiamo un pre-accordo con il Valencia per portare Torreira da Gattuso. L'allenatore lo aveva chiesto a… - FansValenciacf : RT @Glongari: #Valencia continua l’interesse ispirato da #Gattuso nei confronti di Lucas #Torreira tornato all’#Arsenal dopo l’esperienza a… - SportPassion8 : Vicino il passaggio di Torreira al Valencia. #Valencia #Fiorentina -

Calciomercato.com

... Ziyech Sanches, Tanganga Douglas Luiz, Traorè NAPOLI Acerbi, Dybala Deulofeu, Navas Kim, Milenkovic ROMA Zaha, Frattesi Dybala, James Rodrigues Demme,Dodò Adrià Vanja Milinkovic ...Ieri, da Moena, il direttore generale dellaJoe Barone ha voluto ringraziare tutti i ... Dopo qualche settimana non semplice (in particolare dopo l'addio di) tra i tifosi viola è ... Ex Fiorentina: due squadre su Torreira | Mercato | Calciomercato.com L’ agente dell’ex calciatore della Fiorentina Torreira: “C’è un pre-accordo con Gattuso per andare al Valencia. Lo aveva chiesto già a Firenze” L’ormai ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreir ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...