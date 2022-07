L’Europa senza il gas russo | possibilità e utopie

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Rinunciare al gasè possibile? In prospettiva, nel mondo energetico, tutto lo è. Diverso discorso è mediare la realtà con le necessità concrete e, soprattutto, i costi. Come più volte abbiamo sottolineato e documentato su queste colonne, per i Paesi più dipendenti dall’oro blu proveniente (in larga parte) via gasdotto da Mosca diversificare le fonti non InsideOver.