Letta: "Se il M5s lascia il governo, si torna al voto. È necessario sostenere Draghi" (Di mercoledì 13 luglio 2022) "Quando abbiamo detto 'il governo deve andare avanti e noi lo sosteniamo fino alla fine delle legislatura' non lo abbiamo detto solo noi. Ieri ho visto Salvini e Berlusconi: lo diciamo sommessamente, non è che se per ripicca M5s fa cadere il governo non si va al voto. È nelle cose, lo hanno detto Salvini e Berlusconi. Il governo ha bisogno di una maggioranza, e lo diciamo a tutte le forze politiche". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, all'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari dem a Montecitorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

