Letta mette Conte con le spalle al muro: " Se M5s strappa, c'è solo il voto" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Enrico Letta ha voluto che ci fossero tutti. Accanto lui, in fondo alla Sala della Regina alla Camera, ci sono le capogruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Insieme ai gruppi parlamentari, seduti in fondo, ecco anche i ministri del Pd del governo Draghi Andrea Orlando e Dario Franceschi. “Siamo un partito granitico”, ha detto Letta suggellando il momento con la citazione dell’intervista che oggi, un grande padre nobile del partito, Romano Prodi ha rilasciato ad Avvenire. Ma più che un messaggio di unità ai suoi il segretario dem ha voluto fare un appello all’esterno, ai 5 stelle che rischiano con l’astensione dal voto al Senato domani sul Dl Aiuti di terremotare il governo. Non ci sono terze vie. Letta, in linea con quanto spiegato ieri dal presidente del consiglio Mario Draghi, lo ha detto senza giri di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Enricoha voluto che ci fossero tutti. Accanto lui, in fondo alla Sala della Regina alla Camera, ci sono le capogruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Insieme ai gruppi parlamentari, seduti in fondo, ecco anche i ministri del Pd del governo Draghi Andrea Orlando e Dario Franceschi. “Siamo un partito granitico”, ha dettosuggellando il momento con la citazione dell’intervista che oggi, un grande padre nobile del partito, Romano Prodi ha rilasciato ad Avvenire. Ma più che un messaggio di unità ai suoi il segretario dem ha voluto fare un appello all’esterno, ai 5 stelle che rischiano con l’astensione dalal Senato domani sul Dl Aiuti di terremotare il governo. Non ci sono terze vie., in linea con quanto spiegato ieri dal presidente del consiglio Mario Draghi, lo ha detto senza giri di ...

