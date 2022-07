Letta avverte Conte: "Se il M5S esce dal governo si torna al voto" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il segretario del Pd chiude a un Draghi bis: "Questo governo può funzionare solo in questo formato". E scarica l'avvocato grillino: "Paradossale una crisi ora" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il segretario del Pd chiude a un Draghi bis: "Questopuò funzionare solo in questo formato". E scarica l'avvocato grillino: "Paradossale una crisi ora"

