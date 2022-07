L’entourage di Koulibaly nega di aver ricevuto l’offerta: i dettagli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidou Koulibaly è prossimo a lasciare Napoli per andare a Londra, sponda Chelsea. Nei giorni scorsi, nel corso della conferenza stampa tenuta a Dimaro, Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, aveva dichiarato come la dirigenza azzurra avesse presentato un’offerta di rinnovo importante. Mercato Napoli Koulibaly (Getty Images) Si trattava di un’offerta complessiva di 30 milioni in cinque anni, ma il giocatore aveva preferito non accettare. Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, le parole di Giuntoli, però, pare siano state smentite dalL’entourage del senegalese. Di seguito quanto riportato dal quotidiano milanese: “A proposito dell’offerta, dalL’entourage di Koulibaly emerge che non risulta una offerta presentata dal Napoli a quelle cifre. Ma ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidouè prossimo a lasciare Napoli per andare a Londra, sponda Chelsea. Nei giorni scorsi, nel corso della conferenza stampa tenuta a Dimaro, Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, aveva dichiarato come la dirigenza azzurra avesse presentato un’offerta di rinnovo importante. Mercato Napoli(Getty Images) Si trattava di un’offerta complessiva di 30 milioni in cinque anni, ma il giocatore aveva preferito non accettare. Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, le parole di Giuntoli, però, pare siano state smentite daldel selese. Di seguito quanto riportato dal quotidiano milanese: “A proposito del, daldiemerge che non risulta una offerta presentata dal Napoli a quelle cifre. Ma ...

