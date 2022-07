L'enorme spreco dei vaccini: milioni di dosi da buttare a breve. Fallimento annunciato” (Di mercoledì 13 luglio 2022) A luglio scadranno 120mila dosi di vaccino anti-Covid-19 ed entro la fine di agosto ne andranno in scadenza altre 3 milioni e 117mila. E ciò mentre l'Ema annuncia che a settembre arriverà un nuovo siero più efficace alla nuova variante Omicron. A rendere più grigio lo scenario, pensa Matteo Basseti che già parla di «flop della quarta dose». Come dire, la macchina italiana dei vaccini s' è inceppata. Ma non per le assunzioni, perché è già pronto a ripartire l'esercito dei vaccinatori. Medici e infermieri decisi a ripopolare i grandi hub dall'autunno. Dunque, la struttura commissariale guidata dal generale Tommaso Petroni corre ai ripari, partendo proprio dalla determina n.17 del 23 giugno scorso con la quale proroga, attraverso cinque Agenzie del lavoro (Manpower, Randstad, Gi Group, Rti Synergie-Umana, Rti Etjca-Orienta), i contratti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) A luglio scadranno 120miladi vaccino anti-Covid-19 ed entro la fine di agosto ne andranno in scadenza altre 3e 117mila. E ciò mentre l'Ema annuncia che a settembre arriverà un nuovo siero più efficace alla nuova variante Omicron. A rendere più grigio lo scenario, pensa Matteo Basseti che già parla di «flop della quarta dose». Come dire, la macchina italiana deis' è inceppata. Ma non per le assunzioni, perché è già pronto a ripartire l'esercito dei vaccinatori. Medici e infermieri decisi a ripopolare i grandi hub dall'autunno. Dunque, la struttura commissariale guidata dal generale Tommaso Petroni corre ai ripari, partendo proprio dalla determina n.17 del 23 giugno scorso con la quale proroga, attraverso cinque Agenzie del lavoro (Manpower, Randstad, Gi Group, Rti Synergie-Umana, Rti Etjca-Orienta), i contratti ...

